Совет Федерации проведёт ревизию законодательства с учётом коронавируса

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В Совете Федерации будет создана рабочая группа по ревизии законодательства с учётом пандемии COVID-19 и выработке предложений по его совершенствованию. Об этом сообщила глава верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко.

Полагаю, в ближайшее время мы создадим в Совете Федерации рабочую группу, которая проведёт ревизию нашего законодательства с учётом испытаний в нынешних форс-мажорных условиях и подготовит предложения по его совершенствованию, — написала она в своём блоге на официальном сайте Совфеда.

По словам Матвиенко, сенаторам дано поручение мониторить, оценивать, анализировать то, как регионы проходят через режим ограничительных мер, удалёнку, цифровизацию общения с государством и так далее. Спикер Совфеда отметила, что, по оценкам экспертов, часть «кризисного», «коронавирусного» уклада жизни обязательно в каком-то виде, более мягком, оправданном, будет перенесена в будущую повседневность.

В частности, по мнению Матвиенко, потребуется пересматривать различные положения, касающиеся отношений работодателя и работника, а также сферы образования и некоторых других.

Как ранее писал NEWS.ru, Минобрнауки рекомендовало вузам подготовиться к проведению дополнительных вступительных испытаний в формате онлайн.