Совет Европы считает решения ЕСПЧ обязательными для исполнения

https://static.news.ru/photo/22baebac-b19c-11ea-96d5-fa163e074e61_660.jpg Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге Фото: Winfried Rothermel/picture alliance/Global Look Press

Венецианская комиссия Совета Европы опубликовала заключения по поправкам в российскую Конституцию. В организации отметили, что решения Европейского суда по правам человека должны быть обязательными к исполнению национальными судебными системами.

Комиссия уже выражала мнение о том, что возможность для Конституционного суда РФ объявлять не подлежащими выполнению некоторые решения ЕСПЧ противоречит обязательствам России, которая приняла Европейскую конвенцию по правам человека. Авторы доклада отмечают, что теперь эта норма усиливается статьёй в Основном законе.

Скажутся ли неблагоприятно эти поправки, и в этом случае в какой мере, на выполнении Россией своих обязательств по конвенции, будет зависеть от того, как они будут применяться, — передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) рассмотрит также новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на проведение экспертизы по поправкам к Конституции РФ до конца 2020 года. Это второй запрос к экспертам, касающийся изменений в основной закон РФ.

Плебисцит по поправкам пройдёт 1 июля. Президент Владимир Путин поручил провести голосование, сославшись на стабилизацию эпидемиологической обстановки в России.

Пакет поправок закрепит в Конституции понятие традиционного брака, верховенство российских законов над решениями международных органов, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами. Одна из внесённых поправок позволит Путину в пятый раз баллотироваться на пост президента, что невозможно при действующей редакции Основного закона.

Законопроект о поправках одобрен парламентами всех уровней и подписан президентом, но, согласно одному из положений, вступит в силу по итогам голосования 1 июля.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в Госдуме депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно было пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий, власти отказались согласовывать акцию.

Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина. Затем они проходили 14 марта в Москве (силовики задержали около 50 человек, в отделе полиции избили правозащитника Льва Пономарёва) и 15 марта в Санкт-Петербурге (как минимум 20 человек задержали).