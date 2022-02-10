Совет Думы 14 февраля примет решение по обращению о признании ДНР и ЛНР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Госдумы на грядущем заседании, которое состоится в понедельник, 14 февраля, обсудит, необходимо ли рассматривать на заседании палаты проект КПРФ, касающийся обращения к президенту РФ Владимиру Путину с предложением признать Донецкую и Луганскую народные республики. Также существует вариант направить вначале документ в МИД для получения отзыва, написал Володин в своём Telegram-канале.

По словам спикера, на сегодняшний день «предложений два».

Первое — рассмотреть проект постановления об обращении к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно. Второе — направить его вначале в МИД России и другие правительственные структуры для получения отзывов, а затем рассмотреть с учетом высказанных позиций, — пояснил Володин.

Также политик сообщил, что обсуждение данного вопроса внесено в повестку ближайшего заседания Совета Думы в понедельник, 14 февраля.

Ранее депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР. Парламентарии обратились к cпикеру Вячеславу Володину с просьбой включить их проект поcтановления в проект порядка работы нижней палаты парламента на февраль 2022 года.

Между тем член Совфеда Алексей Пушков заявил, что в настоящее время руководство России не рассматривает перспективу политического признания ДНР и ЛНР. По его словам, будущее самопровозглашённых республик зависит от того, сможет ли Москва выйти на переговоры с Западом.