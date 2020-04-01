https://static.news.ru/photo/0c5abe5e-7403-11ea-adf7-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин впервые проведёт совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции.

Президент будет в Ново-Огарёво и посредством телеконференции будет связываться практически со стандартным набором руководителей правительства, кабинета министров, которые также будут находиться на своих рабочих местах, — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, профильной темой будет развитие агропромышленного комплекса. После совещания с кабмином состоится ещё одно совещание также в формате телеконференции.

31 марта стало известно, что главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился COVID-19. Путин посещал это учреждение на прошлой неделе и контактировал с медиком напрямую. После информации об инфицировании Проценко Песков заявил, что глава государства регулярно проходит тесты на COVID-19 и у него «всё нормально».

Сам пресс-секретарь президента недавно посетил вечеринку по случаю дня рождения супруги Игоря Крутого. Среди гостей был и певец Лев Лещенко. Как оказалось, к тому времени артист был болен коронавирусом, писал NEWS.ru.