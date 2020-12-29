«Совершенно новый человек»: Жириновский рассказал о преемнике Путина

https://static.news.ru/photo/6d122208-4a9c-11eb-9fbd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Владимир Жириновский/vk.com

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что на выборы президента в 2024 году будут выдвигаться совершенно новые люди. По его словам, если действующий президент Владимир Путин не станет избираться в пятый раз, Кремль выставит неизвестного ранее кандидата.

Политик отметил, что перечисленные им ранее люди, которых он назвал возможными преемниками Путина, просто входят в высшее политическое руководство страны и рассматривать можно только кого-то из них. При этом не обязательно кто-то из этого перечня действительно будет выдвигаться на пост главы государства.

Кого бы мы ни рассматривали сейчас, через четыре года, в 2024 году кандидат, наверняка, будет совершенно другой, — написал он в Telegram.

Политик отметил, что действующий президент после поправок в Конституцию может в пятый раз переизбраться на свой пост. При этом соответствующее объявление он сделает не раньше 2023 года.

Если же он сам не пойдёт, то от Кремля появится совершенно новый человек. И от оппозиции будут совершенно другие люди, — заключил Жириновский.

Ранее Жириновский перечислил возможных будущих кандидатов на пост президента России. В его список попали премьер Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и бывший премьер Дмитрий Медведев. Также возможными преемниками, по его мнению, могут быть мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Но при этом преемником станет кто-то другой, сказал Жириновский, намекая на себя.

При этом летом в России были приняты поправки к Конституции страны. Одно из новых положений касалось так называемого обнуления, то есть отказа от учёта предыдущих президентских сроков Путина, дающего ему возможность вновь баллотироваться на пост главы государства. 23 декабря депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект, согласно которому Путин снова может выдвигать свою кандидатуру на будущих президентских выборах в России, писал NEWS.ru.