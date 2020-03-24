https://static.news.ru/photo/20ceae30-6dd8-11ea-9a3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Волонтёрский ресурс в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) в России нужно использовать «на полную катушку», считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 387 тысяч человек. Жертвами недуга стали около 16,7 тысяч, выздоровели более 101 тысячи. В России зарегистрировано 495 случаев инфицирования. Выздоровели 22 гражданина РФ. За последние сутки заболели 57 жителей страны, пишет РИА Новости.

Накануне президент РФ Владимир Путин прибыл в Коммунарку для осмотра места строительства будущей клиники для больных коронавирусной инфекцией. По его словам, коллектив уже действующей больницы, где лечатся пациенты с подозрением на COVID-19, работает качественно и слаженно. Для посещения учреждения политик оделся в защитный костюм.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лечение пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве осуществляется за счёт городского фонда обязательного медицинского страхования согласно специальному тарифу. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По её словам, ФОМС выделит больницам мегаполиса по 200 тысяч рублей на каждого заболевшего COVID-19 взрослого и по 205,2 тысячи рублей на ребёнка.