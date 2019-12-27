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Вице-премьер России Алексей Гордеев представил на заседании Совбеза новую доктрину продовольственной безопасности. Она была утверждена.

Сегодня на заседании Совета безопасности Российской Федерации была рассмотрена новая редакция одного из основных стратегических документов национальной безопасности страны — доктрина продовольственной безопасности, — отметили в пресс-службе вице-премьера.

По итогам прошлого года Россия не достигла нужного уровня самообеспечения продовольствием по ряду направлений, заключил ранее Минсельхоз. Согласно принятой в 2010 году доктрине продовольственной безопасности, которая рассчитана на период до 2020 года, устанавливается необходимое соотношение российской и импортной продукции для понимания того, какие рынки находятся в зоне риска.

В 2018 году необходимый уровень не был достигнут по молоку, соли и картофелю. В частности, доля российского молока на рынке составила 84,2% при минимально необходимом пороге в 90%. Производители соли обеспечили 64,2% доли рынка вместо 85%, а у картофеля — 94,9% вместо 95%. В то же время показатели по производству отечественного зерна, растительного масла, сахара и мяса были выполнены, писал NEWS.ru.