https://static.news.ru/photo/c101dcc0-3416-11ea-8992-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/ZUMAPRESS.com

Обсуждение резолюции о продлении трансграничной гуманитарной поддержки Сирии заняло более трёх часов.

В поддержку документа проголосовали 11 стран, воздержались Россия, США, Великобритания и Китай. Против не проголосовал никто. Доставка помощи будет осуществляться через два приграничных с Турцией пункта, передаёт ТАСС.

Постпред России в ООН Василий Небензи пояснил, что Россия воздержалась, так как не хотела блокировать помощь Идлибу. Также постпред выразил недоумение тем фактом, что другие страны отказались участвовать в обсуждении российского альтернативного варианта резолюции.

Российская Федерация воздержалась с одной единственной целью — не блокировать трансграничное содействие сирийскому Идлибу — единственной провинции, которая ещё действительно нуждается в таком формате доставки грузов, — заявил Небензи.

Как писал NEWS.ru ранее, Россия предлагала свой проект резолюции в связи с тем, что ситуация в Сирии изменилась и правительство контролирует большую часть территории страны.