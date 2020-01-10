Обсуждение резолюции о продлении трансграничной гуманитарной поддержки Сирии заняло более трёх часов.
В поддержку документа проголосовали 11 стран, воздержались Россия, США, Великобритания и Китай. Против не проголосовал никто. Доставка помощи будет осуществляться через два приграничных с Турцией пункта,
Постпред России в ООН Василий Небензи пояснил, что Россия воздержалась, так как не хотела блокировать помощь Идлибу. Также постпред выразил недоумение тем фактом, что другие страны отказались участвовать в обсуждении российского альтернативного варианта резолюции.
Российская Федерация воздержалась с одной единственной целью — не блокировать трансграничное содействие сирийскому Идлибу — единственной провинции, которая ещё действительно нуждается в таком формате доставки грузов, — заявил Небензи.
Как писал NEWS.ru ранее, Россия предлагала свой проект резолюции в связи с тем, что ситуация в Сирии изменилась и правительство контролирует большую часть территории страны.
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