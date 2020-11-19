Сотрудники Россвязи и Роспечати продолжат работу в Минцифре

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Упразднены Федеральное агентство связи и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Сотрудники этих служб смогут продолжить работу в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Как подчёркивает Минцифры, Россвязь и Роспечать являлись подведомственными агентствами министерства и вместе с ними велась работа над построением единого информационного пространства и над решением других важных задач. В ведомстве уверены, что вливание агентств позволит эффективнее и рациональнее использовать имеющиеся ресурсы без ущерба реализуемым задачам.

Залогом преемственности и сохранения высокого качества работы будут опыт и компетенции сотрудников Роспечати и Россвязи, которые смогут продолжить деятельность под непосредственным руководством заместителей министра и директоров департаментов министерства, — говорится в сообщении.

Отмечается, что министерство плавно и поэтапно получит полномочия Россвязи и Роспечати. Реорганизация пройдёт в соответствии с административной реформой по централизации управления, которая была объявлена главой кабинета министров Михаилом Мишустиным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что указ об упразднении Россвязи и Роспечати подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.