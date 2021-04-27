Сотрудники посольств Литвы, Латвии и Эстонии покинут РФ за семь дней

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Один сотрудник посольства Латвии, один сотрудник посольства Эстонии и два представителя дипломатической миссии Литвы должны покинуть территорию России в течение семи дней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства иностранных дел РФ.

Власти Литвы, Эстонии и Латвии объявили о высылке российских дипломатов из страны 23 апреля в знак солидарности с Чехией. Министры иностранных дел республик в своих заявлениях подчеркнули, что не потерпят «подрывной деятельности» на территории своих партнёров. Словацкие власти объявили двух российских дипломатов персонами нон грата днём ранее.

В качестве ответной меры Россия высылает представителей прибалтийских государств. В течение семи дней страну должны покинуть два сотрудника посольства Литвы, а также по одному сотруднику посольств Латвии и Эстонии.

Отношения между Москвой и Прагой ухудшились на фоне обвинений в адрес российских спецслужб, которых в Чехии назвали причастными к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Вслед за этим из страны были высланы 18 россиян. Москва в ответ выдворила 20 чешских дипломатов.

Ранее стало известно, что власти Словакии намерены строить отношения с Россией на основе взаимного уважения и соблюдения норм международного права. Об этом заявил глава словацкого МИД Иван Корчок.