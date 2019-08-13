https://static.news.ru/photo/8845785c-bdeb-11e9-b88a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге. Дипломат был выслан из России в ответ на действия украинской стороны в отношении сотрудника российского консульства во Львове.

По данным МИД, шаг Киева в отношении дипломата из РФ был недружественным и немотивированным. Россия ответила на него на основе взаимности.

Тот факт, что СБУ в течение трёх месяцев не сообщала информацию о ситуации с представителем России, во внешнеполитическом ведомстве связали с политическими играми на Украине, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что российский дипломат объявлен персоной нон грата на Украине за деятельность, не совместимую со статусом консульского должностного лица, и покинул территорию страны. В СБУ дипломата назвали сотрудником российской разведки.