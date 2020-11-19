Лавров переговорил с новым главой МИД Армении

https://static.news.ru/photo/1012064a-2a8a-11eb-82ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 ноября провёл телефонные переговоры со своим армянским коллегой Арой Айвазяном, передаёт пресс-служба МИД РФ. Представитель Москвы поздравил собеседника с назначением на должность.

Руководители ведомств обсудили будущее двусторонних отношений РФ и республики, а так же график предстоящих контактов. Кроме того, они обсудили реализацию договорённостей лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, говорится на официальном сайте МИД РФ.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые следят за режимом прекращения огня.

По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, наряду с российскими военными в обеспечении безопасности в Карабахе будут участвовать и турецкие.

Ранее NEWS.ru писал, что российские миротворцы не зафиксировали нарушений перемирия в Карабахе. По словам командующего контингентом полковника Алексея Полюховича, режим прекращения огня соблюдается полностью, обстановка спокойная.