Составлен рейтинг эффективности работы местных властей в Интернете

АНО «Диалог», работающая с администрацией президента, составила рейтинг эффективности региональных властей по работе в Интернете в III квартале этого года. В лидерах оказались Калужская область, Татарстан и ХМАО, ещё 24 субъекта «провалили» задание, сообщает «Коммерсант».

В исследовании оценивались качество обратной связи с населением, отработка информационных угроз, участие в федеральных кампаниях и другие действия. Лидирует по показателям Калужская область (86 баллов), за ней идут Татарстан и ХМАО (по 84 балла), замыкают тройку Кемеровская и Тюменская области (по 83 балла). На четвёртом месте оказались Магаданская область и Калмыкия (по 82 балла), замыкают пятёрку лидеров Ненецкий и Чукотский автономные округа, Севастополь, Тульская область (по 81 баллу).

Менее 70 баллов набрали и оказались в «красной зоне» Воронежская, Мурманская, Пензенская, Сахалинская, Челябинская, Ярославская, Волгоградская, Курганская, Свердловская, Смоленская, Ивановская, Новосибирская, Рязанская, Калининградская, Владимирская и Тверская области, Ингушетию, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Башкирия, Марий Эл, Карелия, Краснодарский и Хабаровский края. Москву, Подмосковье и Чечню эксперты не оценивали.

По мнению политологов, такие рейтинги не сказываются на судьбе губернаторов, но помогают найти общий язык между регионами и федеральным центром.

К примеру, в разделе «информационные кампании» оценивалась работа с поставленными федеральным центром задачами на местах: послания президента, работа по «легитимации выборов».

АНО «Диалог» была создана в 2019 году для налаживания властями Москвы обратной связи с горожанами. Сейчас она тесно взаимодействует с администрацией президента. Полная версия рейтинга доступна только сотрудникам «Диалога», администрации президента и ряду федеральных чиновников, представители региональных властей и ЦУРов могут видеть только своё место в рейтинге.

Ранее сообщалось, что в ноябре исполнился год старту работы масштабного проекта — Центру управления регионами, в декабре — поручению президента о создании ЦУР во всех субъектах РФ. Структура занимается мониторингом и обработкой жалоб граждан, поступающих на официальные сайты органов власти регионов, мониторингом соцсетей и многим другим, а на основе этих данных аналитики Центра создают отчёты о социально-экономической ситуации в субъектах РФ.