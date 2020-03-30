Андрей Сороко освобождён с поста директора департамента госслужбы и кадров кабмина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Освободить Сороко Андрея Викторовича от должности директора департамента государственной службы и кадров правительства Российской Федерации, — говорится в документе.
Сороко занимал эту должность с 2012 года.
Ранее NEWS.ru писал, что Мишустин назначил первым замминистра транспорта главу Росавиации Александра Нерадько, который возглавлял ведомство с декабря 2009 года.
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