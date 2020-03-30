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Нарушения правил карантина, которые были введены на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции нового типа, должны расцениваться властями как преступная халатность. С таким заявлением 30 марта выступил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, меры по ограничению работы учреждений, которая может быть связана с массовым скоплением людей, в настоящее время уже приняты по всей стране. Однако, подчеркнул Путин, далеко не...