Глава сети штабов Навального Волков объявлен в международный розыск

https://static.news.ru/photo/eb291abe-6b6e-11eb-8377-96000091f725_660.jpg Леонид Волков Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Леонид Волков, соратник российского блогера и оппозиционера Алексея Навального и глава сети его штабов, объявлен в международный розыск. По данным NEWS.ru, в настоящее время он находится за границей.

10 февраля в Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Леонида Волкова, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ — склонение несовершеннолетних в информационно-телекоммуникационных сетях к совершению противоправных действий.

В связи с объявлением Волкова в межгосударственный розыск следователь просит избрать в отношении Волкова меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца с момента его задержания на территории РФ либо с момента его экстрадиции на территорию РФ.

После несогласованной акции 23 января по всей стране было задержано порядка 300 подростков, из них около 70 — в Москве. После акции 31 января в столице задержали ещё около 80 детей, участвовавших в протестах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сравнил тех, кто подстрекает детей к участию в таких акциях, с террористами.

Ранее NEWS.ru писал, что Леонид Волков прокомментировал заявление в репортаже государственного телеканала «Россия 1» о высокой цене создания фильма-расследования «Дворец для Путина. История самой большой взятки». Он рассказал, сколько стоило производство двухчасового фильма. По его словам, цифра в €1 млн, озвученная на гостелеканале, не соответствует действительности.