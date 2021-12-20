Соловьёв высмеял Хиллари Клинтон за несуществующую цитату Ленина

Российский телеведущий Владимир Соловьёв в своей авторской передаче на «России 1» привёл цитату американского политика и экс-супруги президента США Хиллари Клинтон. Она попыталась приписать Владимиру Ленину слова, которых он никогда не говорил. Соловьёв сыронизировал, что именно поэтому американцы так плохо понимают Россию.

Мне кажется, что Путин действует по старому ленинскому афоризму о том, что нужно прощупывать штыком и колоть сквозь кожу и мышцы до тех пор, пока не наткнёшься на кость, — говорит Клинтон.

Её тирада вызвала смех у гостей телеведущего, они единогласно согласились, что цитата Ленина звучала совсем иначе и не была такой кровожадной. После короткого обсуждения Соловьёв привёл реальную цитату советского вождя о попытках СССР воздействовать на Польшу.

Насколько нам нужно прощупать штыком готовность Польши к социальной революции. Мы должны сказать, что эта готовность мала, — спародировал телеведущий Ленина.

Ранее Соловьёв заявил, что не знает о полученной субсидии от государства. По словам журналиста, он не подавал заявки на выплаты пострадавшим от коронавирусного кризиса предпринимателям. «Не знаю, была ли субсидия. Сказал бухгалтерам: вы, пожалуйста разберитесь и обязательно верните деньги», — сказал он после скандала, когда СМИ выяснили, что телеведущий получил субсидию от государства.