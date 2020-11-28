Соловьёв сравнил убийство иранского учёного с делом Навального

https://static.news.ru/photo/0ab90ece-3173-11eb-886b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Телеведущий Владимир Соловьёв сравнил отношение лидеров западных стран к убийству иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде и реакцию на дело об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

«Дело Навального» моментально было «раскрыто» Западом. Гневные заявления, санкции, Навальный при этом жив. В Иране убит учёный, руководитель ядерной программы. И тишина, — написал журналист в своём Telegram-канале.

Видный физик-ядерщик Мохсен Фахризаде был убит 27 ноября. Его имя связывали с созданием атомного оружия. Учёный в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции, занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром. Покушение на физика в Тегеране назвали терактом.

Как писал NEWS.ru, Евросоюз выступил с осуждением террористическом акте на территории Ирана, в результате которого погибли несколько человек, в том числе физик-ядерщик Мохсмен Фахризаде.