https://static.news.ru/photo/8e5c1968-ea3f-11ea-9a83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Владимир Соловьёв прокомментировал участие женщин в белорусских митингах. Он считает, что так «остроумно» действует оппозиция, выпуская на акции протеста слабый пол.

Так телеведущий прокомментировал женский марш в Минске.

Они остроумно действуют. Взяли женщин. Они учли, что их не трогали вчера ОМОНОвцы. Сегодня они бросают только девчонок на ОМОН. Цели в этом нет никакой. Задача — показать неспокойство, — заявил журналист в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Телеведущий уверен, что сами организатор митинга спокойно сидят себе за границей. С этим согласился и приглашённый собеседник ведущего белорусский политолог Дмитрий Крят.

Каждый день у нас возникают ситуации по заранее спланированному сценарию. Каждый день что-то выдумано. Я уверен, что это не спонтанная акция, — подытожил обозреватель, добавив, что такого рода протесты уже проходила Европа.

Несанкционированное женское шествие прошло в Минске 29 августа. Участницы шествия пробились через милицейское оцепление, они кричали «мы здесь власть».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Минске участницы женского марша отбили у сотрудников ОМОНа задержанного мужчину. Похожий инцидент произошёл на пешеходном переходе у здания «Вечернего Минска».