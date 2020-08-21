Соловьёв прокомментировал госпитализацию Навального

https://static.news.ru/photo/f26678ee-e3ba-11ea-9a78-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что сомневается в отравлении политика Алексея Навального. По его словам, власти эта история нужна «в последнюю очередь».

Соловьёв сказал, что Навальный «выполняет кукольную роль», и у власти нет причин бояться его.

Он как раз удобен живым. Не дай бог с ним что-то случится, — сказал журналист в эфире радио «КП».

Также Соловьёв выразил недоумение по поводу желания близких Навального лечить его за границей. Он напомнил случаи с писателем Дмитрием Быковым и председателем Фонда Бориса Немцова Владимиром Кара-Мурзой — младшим, когда российские врачи справились «блестяще».

Сегодня утром из Германии в Омск прилетел специально оборудованный самолёт, который должен был забрать Навального в берлинскую клинику Charite. Организатором перевозки стал фонд Cinema for Peace Foundation. Однако в итоге омские врачи отказались передавать пациента. По их мнению, этого нельзя делать из-за его нестабильно тяжёлого состояния. При этом семья и соратники политика настаивают на необходимости срочной транспортировки больного в Европу.

Алексею Навальному стало плохо накануне утром. Он кричал от боли и потерял сознание, а позже впал в кому. Всё произошло в самолёте, летевшем из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера увезли в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1, где он находится до сих пор.

Как ранее писал NEWS.ru, дочь официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Елизавета пожаловалась на то, что сторонники Алексея Навального обвиняют её семью в «отравлении» оппозиционера.