https://static.news.ru/photo/650eb81a-dfad-11e9-9f32-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Журналист Владимир Соловьёв раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, который на Генассамблее ООН пожаловался на агрессию России, продемонстрировав для наглядности пулю. При этом своей целью политик назвал достижение мира, но не за счёт суверенитета возглавляемой им страны.

По мнению Соловьёва, если Россия, как утверждает Зеленский, действительно «ведёт войну против Украины в центре Европы», тогда тот должен ввести военное положение и объявить войну РФ.

Ни о каком «нормандском формате» после этого и речи быть не может, — написал журналист в Telegram .

Однако, отметил он, если украинский лидер не идёт на такой радикальный шаг, тогда это можно расценивать как ложь с трибуны ООН о войне с Россией.

Ранее, как писал News.ru, Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН обвинил Россию в агрессии против страны и аннексии Крыма. По его словам, за пять лет боевых действий погибли больше 13 тысяч человек, 30 тысяч ранены, а 1,5 млн местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.