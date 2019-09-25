https://static.news.ru/photo/c39e8d54-dfc8-11e9-80d8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: instagram.com/vrsoloviev

Журналист Владимир Соловьёв заявил, что России следует ввести санкции по отношению к Украине после выступления её президента Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.

По его словам, необходимость таких мер «очевидна».

Послушав выступление Зеленского и прочитав стенограмму его телефонного разговора с Трампом, у меня вопрос: а где наш ответ? — написал он в своём Telegram-канале .

Он назвал украинского лидера «Порошенко 2.0», сравнив его таким образом с бывшим главой государства Петром Порошенко.

Как писал News.ru, ранее Соловьёв предложил главе Украины начать войну с Россией. Он также посчитал, что встреча в «нормандском формате» теперь невозможна. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров «на полях» ГА ООН обсудил такой саммит с украинским президентом.

Ранее украинский лидер во время выступления на Генассамблее ООН обвинил Россию в агрессии против страны и аннексии Крыма. По его словам, прошло пять лет с начала войны в Донбассе и аннексии полуострова российской стороной.