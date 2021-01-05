Соловьёв отреагировал на расследование Навального о его вилле в Италии

https://static.news.ru/photo/74f589d6-4f8f-11eb-90f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: y60/Global Look Press

Журналист Владимир Соловьёв считает, что оппозиционному блогеру Алексею Навальному следует раскрывать стоимость недвижимости своих соратников, а не российских телеведущих.

Навальный заявил ранее, что у Соловьёва имеется ещё один дом в Италии, помимо дачи в Подмосковье и виллы в той же Италии на берегу озера Комо. Его стоимость, по данным блогера, составляет порядка миллиона евро.

Почему он опять раскрывает стоимость дач российских телеведущих, а не своих соратников? Он что у нас теперь, телевизионный критик? Или агент по недвижимости? Навальному надо заняться другим, ему нужно раскрыть ближайшее расписание рейсов и вернуться в Россию, так как, как заявил журнал Lancet, он уже давно здоров. Ему надо предстать перед российским правосудием, — заявил Соловьёв изданию URA.RU.

По словам телеведущего, Навальный проиграл множество судов после своих расследований, которые, по информации Соловьёва, являются «сливами недружественных структур».

Ранее стало известно, что Следственный комитет может ходатайствовать о заочном аресте и экстрадиции в Россию оппозиционера Алексея Навального. В конце декабря в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, оппозиционер потратил на личные цели больше 356 млн рублей из денег, собранных в качестве пожертвований в некоммерческие организации, в числе которых созданный им Фонд борьбы с коррупцией.

Как сообщал NEWS.ru, газета «Берёзовский рабочий», которая издаётся в Свердловской области, посоветовала читателям смотреть по телевизору «поменьше Соловьёва». Таким стал демарш главного редактора Сергея Стукова на задержку телепрограммы канала «Россия 1».