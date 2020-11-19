«Меня это позабавило»: Соловьёв оценил законопроект о защите СМИ от цензуры

https://static.news.ru/photo/5944a0d6-2a56-11eb-8788-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Закон об ответных мерах в отношении западных сетевых ресурсов, ограничивающих доступ к материалам российских СМИ, — вынужденная мера России, которая должна защищать свои интересы. Ситуация, когда мир живёт в условиях диктатуры трёх крупнейших иностранных интернет-платформ — YouTube, Facebook и Twitter, — недопустима, считает телеведущий Владимир Соловьёв.

В ситуации, когда интернет-площадки де-факто вводят цензуру, такой законопроект «абсолютно точно» стоит поддержать, отметил он. Действия технических гигантов выходят за рамки разумного, подчеркнул репортёр.

По его словам, администрация YouTube исчезновение канала «Соловьёв LIVE» из раздела «В тренде» объяснила неким техническим багом, который техническая служба пытается исправить.

При этом телеведущий счёл любопытным совпадением тот факт, что после его жалоб на действия YouTube последовала реакция Роскомнадзора, а на сайте Госдумы появился проект закона об ответных санкциях за цензуру.

Меня это позабавило. Если вы сторонник теории заговора, то должны считать, что именно я всё это инициировал. Мне, конечно, это льстит. И довольно забавно, что всё так сошлось почти в одну минуту. Но нет, ко мне это не имеет никакого отношения, — цитирует Соловьёва «Газета.Ru».

YouTube-канал «Соловьёв LIVE» минувшим летом, как писал NEWS.ru, стал лидером рейтинга YouTube-каналов по цитируемости в отечественных СМИ. За три месяца, с июня по август, на него ссылались более 3,5 тысячи раз. Поначалу он регулярно попадал в тренды видеохостинга, однако затем исчез оттуда.

18 ноября Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google с требованием снять ограничения, установленные в отношении YouTube-канала Соловьёва.

Это не первый виток спора между российским надзорным ведомством и американской корпорацией. Так, несколькими днями ранее Роскомнадзор обратился к Google с требованием обеспечить беспрепятственный доступ к фильму «USA: Up in arms», размещённому на YouTube-канале российской телекомпании RT.

После того как площадка запретила выпуск документального журналистского расследования, посвящённого крушению рейса MH17, в Министерстве иностранных дел России обвинили видеохостинг в модерации по политическим мотивам. Однако в Google эти упрёки отвергли.

19 ноября группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение в нижнюю палату парламента проект закона о возможности Роскомнадзора воздействовать на сетевые ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ. Как следует из документа, за ограничение доступа к информации интернет-платформам грозит административная ответственность. В качестве мер предусмотрены блокировка, замедление трафика и штрафы.