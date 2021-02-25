Соловьёв назвал ошибку Пашиняна, которая спровоцировала протесты

https://static.news.ru/photo/0c972dbe-7770-11eb-b80a-96000091f725_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Армянский народ испытывает боль и разочарование после поражения в Нагорном Карабахе, а заявление премьер-министра Никола Пашиняна о российских «Искандерах» стало последней каплей на фоне происходящих в стране проблем. Такое мнение высказал российский ведущий Владимир Соловьёв.

Ситуация в Армении крайне опасная. Люди огорчены, испытывают огромную боль, потеряв родных на войне в Карабахе, которая ещё и закончилась проигрышем. Количество погибших по отношению ко всему населению чудовищно велико, — сообщил URA.RU ведущий.

По его мнению, многие армяне уже давно недовольны политикой премьер-министра, но слова Пашиняна о российском оружии довели ситуацию до предела.

Войну проиграл, на важные вопросы не отвечает. А когда на фоне всенародного горя человек заявил, что во всём вдруг оказались виноваты российские «Искандеры», то это уже стало последней каплей, — подчеркнул Соловьёв.

Между тем специалист Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер полагает, что Пашинян должен покинуть свой пост как можно скорее, чтобы не допустить кровопролития.

В стране уже происходит гражданское противостояние. Главное, чтобы не дошло до стрельбы. Пример Пашиняна показывает, как опасен приход в кабинеты неподготовленных людей, которые попадают туда на волне гражданских настроений. Пашинян в любом случае уйдёт. Чем быстрее, тем лучше, — сказал эксперт.

Правительственный кризис в Армении вышел на новый виток после того, как Никол Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должности сначала заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки руководителя правительства, и, как полагают в экспертном сообществе, подобный исход в перспективе вполне реален.

Противники Пашиняна вменяют ему в вину поражение в Нагорном Карабахе. На это армянский премьер заявил, что во всём виноваты купленные у России ракетные комплексы «Искандер», которые срабатывали лишь в 10% случаев.

Вооружённый конфликт между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Пашинян, президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Прекращение боевых действий в Карабахе спровоцировало в Армении массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна. Кроме того, требуют ухода Пашиняна и оппозиционные партии, которые призвали своих сторонников к забастовкам, писал NEWS.ru.