https://static.news.ru/photo/232bafce-bf3d-11e9-98e5-fa163e074e61_660.jpg Любовь Соболь (в центре) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глупостью и фарсом назвал журналист Владимир Соловьёв голодовку Любови Соболь, которой Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидатом в депутаты Московской городской думы. Та ранее заявила, что снова начала принимать пищу.

Соловьёв выразил удовлетворение тем, что «эта глупейшая история» не закончилась трагедией.

Вся история оказалась пошлейшим фарсом. Народ не поверил и не принял. Да и Соболь оказалась совсем не пламенным революционером, — цитирует журналиста « Свободная пресса ».

Он высказал мнение, что идей у Соболь нет, «а за хайп умирать глупо».

Хорошо,что эта глупейшая история с голодовкой Соболь не закончилась трагедией.

Вся история оказалась пошлейшим фарсом.

Народ не поверил и не принял.Да и Соболь оказалась совсем не пламенным революционером.

Идей у неё нет,а за хайп умирать глупо.

Надеюсь https://t.co/ZsQNo4hvTk — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 14 августа 2019 г.

Ранее, как писал News.ru, Соловьёв призывал к «жёсткому подавлению» оппозиции в России. По его мнению, власть не должна идти на поводу у протестующих, так как это чревато «украинским сценарием».