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Соловьёв указал на «украинизацию мышления» политических элит США

12:22, 21 февраля 2022
Соловьёв указал на «украинизацию мышления» политических элит США Владимир Соловьёв Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press
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Телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что в США происходит «украинизация мышления» американских политиков. Таким образом он прокомментировал статью The Washington Post, в которой говорится о списке украинцев, которые будут «убиты или отправлены в лагеря» после начала военных действий между Россией и Украиной. Соловьёв считает, что Белый дом живёт в «параллельной реальности», пишет «ПолитЭксперт».

Вот их «клинит». Какая-то украинизация мышления американского политического класса. Это ведь украинцы с придуманным списком Бабченко носились, да на сайт Миротворец всех заносили. Да и сами формулировки удивляют. США переходят от фазы «вторгнется»-«не вторгнется» к фазе, что будет когда захватят. Белый дом живет в какой-то параллельной реальности, — высказался Соловьёв.

Ранее американские журналисты Пол Сонн и Эллен Накашима разглядели в российских манёврах на границе с Украиной попытку создать угрозу Западу. По их мнению, президент России Владимир Путин старается отпугнуть НАТО от вмешательства в войну РФ с Украиной в случае её начала.

Обозреватели считают, что Путин хочет отбить у Североатлантического альянса желание даже подумать о том, что он может помочь Киеву. Авторы уверены, что масштабные военные учения России на фоне сложной ситуации вокруг Украины демонстрируют желание страны показать всему миру свою военную мощь.

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