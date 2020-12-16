Соловей из «клетки» как угроза Навальному

В Санкт-Петербурге на здании для административных заключённых некоторое время провисела табличка, повествующая, что здесь отбывал своё заключение «политический деятель, профессор Валерий Соловей». Как говорится, всё реклама, кроме некролога. Мятежный политолог, специалист по социальным коммуникациям и пиару Валерий Соловей, действительно, отсидев десять суток, вышел на свободу с чистой совестью. Притом что его адвокат, нагнетая обстановку вокруг «административки», пророчествовал, что его доверителя могут прямым рейсом «воронка» отправить уже в тюрьму.

Теперь Валерий Соловей стал формально пострадавшим от репрессий кровавого режима, а значит, переведён в качественно иную лигу борьбы против «путинщины». Конечно, его не «Новичком» неудачно травили, но очки он набрал основательные. Невольно хочется перефразировать Анну Ахматову, которая после ссылки Бродского вздохнула: мол, какую биографию делают нашему рыжему. Профессор Соловей уже не рыжий, не брюнет и даже не блондин. Но задержание за проведение уличного собрания его сторонников у метро «Гостиный двор» (мешал, понимаешь, передвижению петербуржцев) даёт повод со вкусом, играя интонациями, порассуждать в кулуарах о нарастающем страхе властей перед его монументальной фигурой.

Валерий Соловей/vk.com

Теперь остаётся только гадать, как пребывание в малокомфортных условиях отразится на его деятельности. Помнится, Гарри Каспаров, которому во время массовки на площади Маяковского неинтеллигентно вывернули пальчик, спешно стал грозить режиму исключительно из своего заокеанского далёка, время от времени приближаясь к Москве на расстояние до Вильнюса. Борис Немцов, отбыв пятнадцать суток, вообще стал куда сдержаннее в своих оппозиционных проявлениях. И больше времени посвящать душевным подругам.

Профессор Соловей, провозгласивший движение «Перемен» (не путать с несостоявшейся одноимённой партией), политик и мыслитель на порядок интеллигентнее своих пострадавших предшественников. Несмотря на внешнюю экстравагантность и даже некие экстремистские оттенки его оценок и прогнозов, он очень осторожен. Всегда ссылается на туманные источники типа Telegram-канала СВР. Практикует мягкую недосказанность своих суждений, щедро снабжённую недомолвками, заговорщицкими подмигиваниями и обтекаемыми, а оттого не менее интригующими фразами из серии «придёт время — и вы узнаете».

Сильная его сторона явно в отсутствии смущения по поводу неоправдавшихся прежних прогнозов. Но кто осмелится напомнить смелому пророку, например, о его предсказаниях о смене власти ещё в 2018 году. Теперь «конец света» для действующей российской власти перенесён на наступающий 2021 год. Точнее, на самое его начало. Об этом, мол, конфиденциально поведали неназванные, но очень влиятельные друзья профессора. А что вы хотите? В элитах-то налицо раскол и шатание. И в такой диалектике Соловей черпает своё вдохновение.

Притом что профессор всегда оставляет себе свободу интеллектуального манёвра, имея возможность объяснить затяжку с осуществлением предсказанных изменений холодной зимой, нерешительностью команды Байдена, заговорившим вулканом на Камчатке. В конце концов, параллелограмм сил в нашем мире весьма сложен, а галактическое пространство склонно к искривлению.

Валерий Соловей/vk.com

Однако после отсидки и первого собрания духовных соратников на свежем воздухе, а заодно и объявления о своих просто-таки президентских амбициях в трудное положение может попасть «берлинский пациент» Алексей Навальный, который явно засиделся в гостях и доминирующее положение которого в рядах творчески непримиримой оппозиции может быть поставлено под большой вопрос. Опыт многих революций показал, что эмигранты последними приходят к властному разбору. Ждём расследований ФБК Навального в отношении профессора Соловья. Выясним, чей он «сливной бачок» и на чью мельницу льёт свою воду.