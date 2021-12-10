Сокуров заявил о готовности повторить встречу с Путиным

Встреча с Владимиром Путиным может состояться, если президент России обновит своё приглашение и сочтёт, что для этого есть основания, рассказал РИА Новости режиссёр Александр Сокуров. 10 декабря на брифинге президента России с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Сокуров и Путин полемизировали о проблемах федерализма и национальных республиках.

Как сообщает агентство, после завершения диалога Путин пригласил режиссёра на встречу, отметив, что тот затронул «очень тонкие вещи» и он готов лично «с удовольствием подискутировать». Сокуров в докладе среди прочего упомянул и о ситуации в республиках Северного Кавказа, финансировании иностранных государств из российского бюджета, проблемах в армии, цензуре, работе правоохранительных органов.

Если президент повторит предложение, то почему бы и нет. Если он считает, что нам есть что обсудить, то надо встретиться. Интересно будет послушать его, что на самом деле он думает по поводу того, что я говорил, потому что мне показалось, что Владимир Владимирович неправильно меня понял во многих вопросах, — отметил Сокуров.

Ранее сообщалось о заявлении народного артиста СССР Олега Басилашвили в поддержку Сокурова. Артист утверждает, что режиссёр имел полное право высказать свою точку зрения на государственные проблемы, так как в России действует свобода слова. По словам артиста, свобода слова — это «завоевание ельцинской революции», поэтому режиссёр имел полное право поднимать такие сложные темы.

Ранее гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров заявил, что либеральные режиссёры в России рады тому, что в правительстве в 90-е сидели агенты ЦРУ. Так он прокомментировал предложение режиссёра Александра Сокурова отделить южные республики от России. Он добавил, что главе государства стоит чаще приглашать на дискуссии людей, которые заинтересованы в целостности России. Он добавил, что большинство граждан России категорически не желает разделения страны.