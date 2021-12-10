«Бездна тем»: Сокуров заявил, что вопрос о Кавказе для него не самый важный

Режиссёр Александр Сокуров считает, что тема кавказских регионов в составе России далеко не самая важная из тех, которые он хотел бы обсудить с президентом страны Владимиром Путиным, если их разговор состоится. Он заявил NEWS.ru, что в его выступлении на встрече Совета по правам человека (СПЧ) с главой государства была «бездна» вопросов.

Не будет, не будет [самой важной темой]. Это для меня вопрос решённый. Я на эту тему много раз высказывался публично, и это не ново. И Владимир Владимирович знает о моей позиции... Там были темы гораздо серьёзнее, чем эта, гораздо серьёзнее. На сайте Кремля есть полная расшифровка. И эта тема там не самая главная, — заявил он.

Прочтите моё выступление! Ни на один вопрос я не получил ответа, — добавил Сокуров.

Режиссёр выразил надежду, что президент прочтёт расшифровку его выступления и увидит там «бездну тем».

По поводу резонанса в СМИ вокруг его слов о республиках Северного Кавказа Сокуров заявил, что он не является профессионалом в политике, а высказывал личное мнение президенту как гражданин, чтобы глава государства слышал, что волнует общество.

Совет создан как дискуссионная площадка. Чтобы президент знал самые разные точки зрения и чувствовал, где есть какая-то актуальность, — сказал он.

10 декабря Сокуров, обращаясь к Путину на встрече СПЧ, указал на проблемы, связанные, по его мнению, с устройством России. В частности, он предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе государства. Президент ответил, что наша страна является многонациональной и многоконфессиональной, и добавил, что НАТО хотелось бы превратить Россию в Московию.

Режиссёр заявил, что предлагает только «подумать». Глава государства сказал в ответ, что подумать надо перед тем, как говорить такие вещи публично, но затем позвал Сокурова к себе, чтобы подискутировать.

Глава Чечни Рамзан Кадыров впоследствии оценил предложение Сокурова о конфигурации России и возможности отделения территорий, которые хотят жить самостоятельно. По мнению политика, такой путь ведёт к развалу страны.

Премьер-министр Чечни Магомед Даудов сообщил, что парламент республики планирует обратиться к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам Сокурова. По его мнению, режиссёр продемонстрировал своим выступлением пример использования подстрекательского приёма, «когда без всяких на то оснований желаемое (сепаратизм) выдаётся за действительное».

11 декабря Сокуров назвал доносом просьбу властей Чечни проверить его высказывание об устройстве России, сделанное во время разговора с Путиным. По словам режиссёра, его пытаются «уничтожить и убрать». Руководство региона, считает Сокуров, не впервые применяет подобную тактику против оппонентов.