https://static.news.ru/photo/6ba7354e-1e91-11ea-8b06-fa163e074e61_660.jpg Александр Сокуров Фото: kremlin.ru

Режиссёр Александр Сокуров ответил на жёсткую критику со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу получения членами его семьи званий Героев России.

Сокуров заявил, что не считает определение себя как националиста чем-то плохим. По его словам, он не имел намерений распространить свои слова про Кадырова на весь чеченский народ. Об этом он заявил в эфире телеканала «Дождь».

Также режиссёр добавил, что ему не очень интересна реакция главы Чечни на его слова о переосмыслении звания Героя России. Сокуров обратил внимание на то, что он обратился не к Кадырову, а к президенту России Владимиру Путину.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Чечни ответил режиссёру, который поставил вопрос о необходимости пересмотреть решение о присвоении Ахмату и Рамзану Кадыровым звания Героя России. Кадыров заявил, что у Сокурова нет своего гражданского мнения, он выполняет чужую волю и задаёт вопросы, которые ему поручили задать чужие люди. Кадыров сравнил Сокурова с «игрушкой в руках кукловода».