Сокуров признал, что «попал впросак» на встрече СПЧ с Путиным

Режиссёр Александр Сокуров заявил NEWS.ru, что «попал впросак» в разговоре с президентом Владимиром Путиным из-за своей гражданской позиции, пытаясь поднять волнующие его вопросы обустройства России, не являясь при этом профессионалом в политике. Он также рассказал, что другие члены Совета по правам человека не поддержали его, а глава СПЧ до сих пор никак не высказался.

Я просто гражданин, я не политик, не партийный деятель, не философ. И в Совете я пребываю в качестве гражданина. Я не специалист, я не профессионал. Может быть, в Совете я единственный не профессионал. Вот так я и попадаю впросак и вызываю такое возражение и Совета, и президента. Вы думаете, только он возражает? Возражает и Совет, естественно. Меня же никто не поддержал. Ни в одной из позиций, о чём я говорил, — сказал режиссёр.

Он также ответил на вопрос, отреагировал ли глава СПЧ Валерий Фадеев на его обращение к Путину.

Нет, нет, нет. Я думаю, что он был подавлен и крайне огорчён тем, что услышал. Потому что текст своего выступления предварительно в администрацию президента я не сдавал. Если это его как-то обидело, то, конечно, нехорошо, наверное, с моей стороны, — добавил Сокуров.

10 декабря Сокуров, обращаясь к Путину на встрече СПЧ, указал на проблемы, связанные, по его мнению, с устройством России. В частности, он предложил обратить внимание на тех, кто не хочет жить в составе государства. Президент ответил, что наша страна является многонациональной и многоконфессиональной, и добавил, что НАТО хотелось бы превратить Россию в Московию. Режиссёр заявил, что предлагает только «подумать». Глава государства сказал в ответ, что подумать надо перед тем, как говорить такие вещи публично, но затем позвал Сокурова к себе, чтобы подискутировать.

Глава Чечни Рамзан Кадыров впоследствии оценил предложение Сокурова о конфигурации России и возможности отделения территорий, которые хотят жить самостоятельно. По мнению политика, такой путь ведёт к развалу страны.

Премьер-министр Чечни Магомед Даудов сообщил, что парламент республики планирует обратиться к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой дать правовую оценку словам Сокурова. По его мнению, режиссёр продемонстрировал своим выступлением пример использования подстрекательского приёма, «когда без всяких на то оснований желаемое (сепаратизм) выдаётся за действительное».

11 декабря Сокуров заявил, что тема кавказских регионов в составе России далеко не самая важная из тех, которые он хотел бы обсудить с президентом страны Владимиром Путиным, если их разговор состоится. Он заявил NEWS.ru, что в его выступлении на встрече Совета по правам человека с главой государства была «бездна» вопросов.

Также режиссёр назвал доносом просьбу властей Чечни проверить его высказывание об устройстве России, сделанное во время разговора с Путиным. По словам режиссёра, его пытаются «уничтожить и убрать». Руководство региона, считает Сокуров, не впервые применяет подобную тактику против оппонентов.