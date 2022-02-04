Сокуров назвал новые ялтинские соглашения мечтой

Народный артист России, член комиссии президентского Совета по правам человека (СПЧ) по политическим правам Александр Сокуров уверен, что в современном мире возможно повторение ялтинских соглашений. В разговоре с NEWS.ru он назвал такое развитие событий мечтой.

Конечно, новая «Ялта» возможна. Надо просто садиться за стол переговоров, спокойно, внимательно обсуждать все болевые точки, которые возникли, сложились. Это было бы славное решение политиков, правильное. <...> Мы в России очень в этом нуждаемся, чтобы прибалтийские страны, Польша, скандинавские соседи вошли в союз нейтральных государств. Это как мечта, как сон, — подчеркнул он.

По словам Сокурова, единственная роль политиков — договариваться и снимать напряжение. Он считает, что «было бы прекрасно» сначала представителям России, США и Великобритании «сесть и поговорить серьёзно», а затем создать «расширенную „Ялту“», чтобы уговорить другие страны участвовать в создании нейтральных государств.

Это связано с системой взаимных уступок, которые страны должны делать взаимно. Чтобы это состоялось, не хватает доверия. Все ведут себя резко, все потеряли слух, все немного не слышат и не слушают друг друга. Это не физическая проблема, это целенаправленные действия, к сожалению, — заключил он.

4 февраля 1945 года началась Ялтинская конференция — вторая встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции. В этот момент исход войны уже был понятен всем союзникам, а потому Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль воспользовались возможностью и разделили сферы влияния. Созданный в Ялте биполярный мир просуществовал до распада СССР, а конференция навсегда осталась в истории как пример диалога между странами с разной идеологией.

На фоне очередного обострения отношений между Россией и Западом NEWS.ru обратился к экспертам и политикам, которые придерживаются разных позиций, с одним вопросом: «Возможна ли сегодня новая „Ялта“?».