Соглашения с ДНР и ЛНР внесли в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроекты о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками. Документы председателем Госдумы Вячеславом Володиным направлены в профильные комитеты, сообщается на сайте нижней палаты.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты внесённые президентом в Государственную думу для ратификации договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой народной республикой, а также между Российской Федерацией и Луганской народной республикой, — подчёркивается в сообщении.
Ранее стало известно, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила: президент США Джо Байден собирается подписать указ, запрещающий американским гражданам финансировать, вести торговлю и инвестировать средства в Донецкую и Луганскую народные республики. Согласно официальному заявлению, Штаты ожидали признания Россией независимости ДНР и ЛНР и подготовили незамедлительный ответ на решение Кремля.