Соглашения с ДНР и ЛНР внесли в Госдуму

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Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству обороны силами военнослужащих обеспечить поддержание мира в Донецкой и Луганской народных республиках. Такое решение принято на основании обращений к Москве лидеров республик, говорится в указах президента, опубликованных на портале правовой информации.

В связи с обращением главы Луганской Народной Республики Министерству обороны РФ обеспечить до заключения договора, названного в пункте 3 настоящего указа, осуществление Вооружёнными силами РФ на территории Луганской Народной Республики...