https://static.news.ru/photo/464e4278-2fa4-11ea-b44f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Политикам в Соединённых Штатах пора перестать множить мифы о Крыме, ставя под сомнение его российский статус. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя высказывание американского генерала о принадлежности полуострова.

Политикам США пора прекратить множить мифы о Крыме, пытаясь задурманить сознание западного сообщества, ставя под сомнение российский статус полуострова. Крым — это историческая и неотъемлемая часть России, — цитирует РИА Новости парламентария.

По его словам, американский генерал лукавит, говоря о претензиях РФ на юг Украины.

Донецк и Луганск — это внутренняя проблема Киева, они фактически ушли из состава Украины по головотяпству киевских властей, — подчеркнул Гемпель.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес назвал «фальшивыми и неприемлемыми» претензии Москвы на Крым и юг Украины. Заявление прозвучало в интервью журналу «Апостроф», Ходжес аргументировал свои слова тем, что до Екатерины II России в Крыму не было.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за присоединение к России. При этом Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.