Соединённые Штаты ввели санкции против РФ из-за Навального

https://static.news.ru/photo/b8e9c4e6-7b62-11eb-88c7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соединённые Штаты Америки ввели санкции против России из-за ситуации с осуждённым по делу «Ив Роше» оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом американская администрация сообщила во вторник, 2 марта.

Ранее стало известно, что санкции против РФ со стороны США будут сопоставимы с аналогичными ограничительными мерами со стороны Евросоюза. Отмечалось, что они могут затронуть десять российских чиновников.

Как заявила администрация Белого дома, санкции введены против семи «высокопоставленных представителей» российской власти. Они будут включать экспортные и визовые ограничения, передаёт РИА Новости.

Кроме того, американская разведка напрямую обвинила в отравлении оппозиционера Федеральную службу безопасности. В санкционный список США вошли 14 организаций с формулировкой «за производство биологического и химического оружия». Девять из них находятся в РФ, три в ФРГ и одна — в Швейцарии. Любой экспорт продукции, связанной с этими организациями, будет попадать под американский лицензионный режим «с презумпцией отказа».

Навальный вернулся из Германии 17 января, после чего он был задержан в аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы приговорил оппозиционера к 3,5 года колонии за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Фактически он проведёт в колонии два года и шесть месяцев, поскольку находился часть времени под домашним арестом.

Как писал NEWS.ru, глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал сведения о подготовке новых санкций против РФ. Он подчеркнул, что Москва однозначно отреагирует на ограничительные меры со стороны США.