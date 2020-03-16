Данные соцопроса показали, что 57% россиян готовы поддержать кандидатуру Владимира Путина на выборах президента страны в 2024-м году. Соответствующая поправка Валентины Терешковой на прошлой неделе была во втором и третьем чтениях принята депутатами Государственной думы и одобрена членами Совета Федерации, после чего её благополучно поддержали и региональные законодательные собрания. 14 марта Владимир Путин обратился в Конституционный суд с просьбой дать свою оценку предложению наделить его правом вновь идти на выборы в качестве кандидата на пост главы государства. КС РФ, в свою очередь, досрочно
Социологи из исследовательской компании «Институт социального маркетинга» («Инсомар»)
Что интересно, согласно февральскому опросу «Левада-центра», деятельность действующего президента одобряют 69 процентов россиян, а не одобряют 30%. Впрочем, различные организации проводят свои опросы по-разному. И нельзя забывать о том, что в феврале мы жили, по сути, в другой России, чем в марте. В прошлом месяце речи об обнулении сроков всерьёз ещё не шло (только Владислав Сурков говорил о вероятности такого развития событий), активно шла работа над наращиванием социальных обязательств государства в Конституции.
Возможно, именно мартовскими переменами обусловлено и достаточно небольшое (в сравнении с 76,69% в на выборах-2018) число сторонников действующего президента. Вряд ли он согласится, чтобы его столь спорная избирательная кампания закончилась результатом 57%. Это, конечно, победа в первом туре, но недостаточно убедительная.
Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов предположил, что провести такое исследование «Инсомару» было предложено из-за низкого уровня доверия к данным ВЦИОМа. Также он обратил внимание на предложенную формулировку «допускаете ли вы возможность голосования за Путина».
Если бы был жёсткий вопрос, то он формулировался бы следующим образом: «Готовы ли вы проголосовать» или «Проголосуете ли вы за Путина». А «допускаете» — это такая мягкая формулировка. Можно вспомнить, сколько в своё время допускало голосование за Грудинина и сколько в итоге проголосовало. Чаще всего в электоральных исследованиях мы это используем для того, чтобы померить действительно максимально возможный потолок электората. То есть это, по сути, максимальный на данный момент потолок электората для Владимира Путина в 2024 году.
Эксперт подчеркнул, что если раньше президент набирал более 70%, то сейчас «Инсомар» даёт ему лишь 57%.
Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов, в свою очередь, уверен, что это редкий случай, когда телефонный опрос выглядит предпочтительнее и кажется более релевантным, чем классическое социологическое исследование.
Напряженность по политическим темам в «телефонниках» меньше, поэтому уменьшается количество социально одобряемых ответов. Вполне допускаю адекватность этих цифр. «Инсомар» в последнее время, на мой взгляд, показывает интересные и достоверные результаты опросов.
Впрочем, даже если 57% — это, действительно, текущий электоральный предел президента, до новых выборов ещё достаточно времени, чтобы прибавить к нему пару десятков процентных пунктов.
Над материалом также работал Сергей Изотов.
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