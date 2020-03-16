Данные соцопроса показали, что 57% россиян готовы поддержать кандидатуру Владимира Путина на выборах президента страны в 2024-м году. Соответствующая поправка Валентины Терешковой на прошлой неделе была во втором и третьем чтениях принята депутатами Государственной думы и одобрена членами Совета Федерации, после чего её благополучно поддержали и региональные законодательные собрания. 14 марта Владимир Путин обратился в Конституционный суд с просьбой дать свою оценку предложению наделить его правом вновь идти на выборы в качестве кандидата на пост главы государства. КС РФ, в свою очередь, досрочно определился со своей позицией, признав, что все изменения, в том числе и «обнуление» президентских сроков, соответствующими Основному закону страны. Эксперты сообщили NEWS.ru, что телефонный опрос в этом случае оказался более релевантным, чем классический социальный.

Социологи из исследовательской компании «Институт социального маркетинга» («Инсомар») провели телефонный опрос, чтобы выяснить, насколько оправданны претензии Владимира Путина на дополнительные шесть лет во главе страны. Оказалось, что сейчас действующего президента на будущих выборах готовы поддержать 57% опрошенных, 33% за него голосовать не хотят, а ещё 10% пока что не определились. При этом 68% респондентов считают саму идею очередного выдвижения Путина скорее правильной, им оппонируют 17%, а 15% не имеют чёткую точку зрения по данному вопросу.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Что интересно, согласно февральскому опросу «Левада-центра», деятельность действующего президента одобряют 69 процентов россиян, а не одобряют 30%. Впрочем, различные организации проводят свои опросы по-разному. И нельзя забывать о том, что в феврале мы жили, по сути, в другой России, чем в марте. В прошлом месяце речи об обнулении сроков всерьёз ещё не шло (только Владислав Сурков говорил о вероятности такого развития событий), активно шла работа над наращиванием социальных обязательств государства в Конституции.

Возможно, именно мартовскими переменами обусловлено и достаточно небольшое (в сравнении с 76,69% в на выборах-2018) число сторонников действующего президента. Вряд ли он согласится, чтобы его столь спорная избирательная кампания закончилась результатом 57%. Это, конечно, победа в первом туре, но недостаточно убедительная.

Директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов предположил, что провести такое исследование «Инсомару» было предложено из-за низкого уровня доверия к данным ВЦИОМа. Также он обратил внимание на предложенную формулировку «допускаете ли вы возможность голосования за Путина».

Если бы был жёсткий вопрос, то он формулировался бы следующим образом: «Готовы ли вы проголосовать» или «Проголосуете ли вы за Путина». А «допускаете» — это такая мягкая формулировка. Можно вспомнить, сколько в своё время допускало голосование за Грудинина и сколько в итоге проголосовало. Чаще всего в электоральных исследованиях мы это используем для того, чтобы померить действительно максимально возможный потолок электората. То есть это, по сути, максимальный на данный момент потолок электората для Владимира Путина в 2024 году. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

Эксперт подчеркнул, что если раньше президент набирал более 70%, то сейчас «Инсомар» даёт ему лишь 57%.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов, в свою очередь, уверен, что это редкий случай, когда телефонный опрос выглядит предпочтительнее и кажется более релевантным, чем классическое социологическое исследование.

Напряженность по политическим темам в «телефонниках» меньше, поэтому уменьшается количество социально одобряемых ответов. Вполне допускаю адекватность этих цифр. «Инсомар» в последнее время, на мой взгляд, показывает интересные и достоверные результаты опросов. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Впрочем, даже если 57% — это, действительно, текущий электоральный предел президента, до новых выборов ещё достаточно времени, чтобы прибавить к нему пару десятков процентных пунктов.

Над материалом также работал Сергей Изотов.

