https://static.news.ru/photo/1ba9f876-bd14-11e9-8ddc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Встреча на высшем уровне президентов России, Азербайджана и Ирана Владимира Путина, Ильхама Алиева и Хасана Роухани отложена. Она должна была состояться 14 августа в Сочи.

Темой должны были стать ключевые вопросы сотрудничества трёх государств. Ожидалось принятие совместного заявления.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, саммит перенесён на более поздний срок «по техническим причинам». Когда именно пройдет встреча, представитель Кремля не уточнил, сообщает « Политика Сегодня ».

Общение в таком формате впервые состоялось в 2016 году в Баку, инициатива принадлежала азербайджанскому лидеру. Еще одна встреча состоялась год спустя в Тегеране. Тогда Путин пригласил коллег в Россию.

На следующий день после сочинской встречи должны были пройти двусторонние переговоры Путина с Алиевым и с Роухани.

Ранее News.ru писал, что президент России принял участие в байк-шоу «Тень Вавилона». Оно состоялось в Крыму в окрестностях Севастополя.