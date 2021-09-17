Собянин сообщил о 50-процентной явке в Москве

В Москве около 50% избирателей проголосовали на парламентских выборах, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он поблагодарил жителей столицы за «небывалую активность».

В Москве небывалая активность, около 50% избирателей пришли и проголосовали. Спасибо им за это, — заявил Собянин.

На данный момент «Единая Россия» лидирует с 44,92%, за ней идут КПРФ с 21,96% и ЛДПР с 8,39%.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что при необходимости могут быть введены санкции против стран, с территории которых шли кибератаки в ходе выборов в России. По словам президента «Ростелекома» Михаила Осеевского, система дистанционного электронного голосования подверглась 19 DDoS-атакам, все они были отражены.

При этом в Минцифры считают, что никакого эффекта атаки на голосование не оказали. Глава ведомства добавил: когда сам сервис ДЭГ не удалось положить, атаки начались на системные сервисы «Госуслуг».

Лидеры КПРФ и ЛДПР оценили выборы в России. Геннадий Зюганов заявил, что избиратель «услышал и поверил» КПРФ. В свою очередь Владимир Жириновский заявил, что его партия сделала всё «на 120%».