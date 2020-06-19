Собянин призвал работодателей Москвы продлить работу на удалёнке

Мэр Сергей Собянин призвал московских работодателей по возможности оставить сотрудников на удалённой работе «ещё на пару месяцев».
По словам градоначальника, опасность заражения коронавирусом в Москве не исчезла — «чем меньше людей будет сидеть в офисах, тем лучше».
Особенно сейчас, когда мы выходим из ковидной истории, если можно в офисе сохранить удалёнку, надо сохранять в ближайшие недели, может быть, даже месяц-другой ещё дополнительно, — цитирует Собянина РИА Новости.
Мэр добавил, что депутаты Госдумы
Количество заражённых в Москве достигло 212 тысяч, увеличившись на 1,1 тысячи за последние сутки. Выявляемость COVID-19 вернулась к показателям начала апреля.
Как писал NEWS.ru, 9 июня московские власти отменили пропускной режим. В столице начали открывать торговые центры, парикмахерские, летние веранды, парки и скверы.
Собянин пошёл на смягчение режима изоляции вскоре после обещания сохранить карантинные меры до появления вакцины — это совпало с назначением парада Победы на 24 июня, а голосования по изменению Конституции — на 1 июля. По информации Meduza, градоначальник изменил позицию после разговора с президентом Владимиром Путиным.
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