Собянин призвал работодателей Москвы продлить работу на удалёнке

https://static.news.ru/photo/d11bf9e4-b25e-11ea-9786-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Сергей Собянин призвал московских работодателей по возможности оставить сотрудников на удалённой работе «ещё на пару месяцев».

По словам градоначальника, опасность заражения коронавирусом в Москве не исчезла — «чем меньше людей будет сидеть в офисах, тем лучше».

Особенно сейчас, когда мы выходим из ковидной истории, если можно в офисе сохранить удалёнку, надо сохранять в ближайшие недели, может быть, даже месяц-другой ещё дополнительно, — цитирует Собянина РИА Новости.

Мэр добавил, что депутаты Госдумы начали работать над изменениями в Трудовой кодекс, которые опишут процесс удалённой работу, права работодателей и сотрудников.

Количество заражённых в Москве достигло 212 тысяч, увеличившись на 1,1 тысячи за последние сутки. Выявляемость COVID-19 вернулась к показателям начала апреля.

Как писал NEWS.ru, 9 июня московские власти отменили пропускной режим. В столице начали открывать торговые центры, парикмахерские, летние веранды, парки и скверы.

Собянин пошёл на смягчение режима изоляции вскоре после обещания сохранить карантинные меры до появления вакцины — это совпало с назначением парада Победы на 24 июня, а голосования по изменению Конституции — на 1 июля. По информации Meduza, градоначальник изменил позицию после разговора с президентом Владимиром Путиным.