Собянин поздравил Лаврова с днём рождения

https://static.news.ru/photo/ae2b3c6a-8a44-11eb-9c24-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице в социальной сети обнародовал поздравление с днём рождения в адрес руководителя российского Министерства иностранных дел Сергей Лаврова.

Глава внешнеполитического ведомства занимает свой пост с 2004 года. Также Лавров имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. В воскресенье, 21 марта, ему исполняется 71 год.

Собянин в своём поздравлении сказал, что восхищается профессионализмом, с которым ведомство под руководством Лаврова защищает интересы России.

Поздравляю с днём рождения Сергея Викторовича Лаврова. Искренне восхищаюсь высоким профессионализмом, с которым глава МИД РФ отстаивает интересы нашей страны на международной арене. Желаю здоровья, энергии и новых успехов, — написал глава столицы в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, Лавров заявил, что западные политики, отстаивая геополитические позиции, всё чаще выдвигают необоснованные и бездоказательные обвинения. По его словам, такого рода дипломатию можно назвать уже не только фейковой, но и фриковой.