Собянин: ограничения из-за COVID-19 надолго останутся в Москве

https://static.news.ru/photo/b971833e-99e7-11ea-8991-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что введённые с пандемией коронавируса ограничения для граждан и организаций надолго сохранятся в российской столице.

Надо понимать, что это не быстрая ситуация, нам ещё долго предстоит жить в тех ограничениях и сложностях, которые есть, — цитирует градоначальника РИА Новости.

Собянин призвал москвичей соблюдать самоизоляцию, чтобы как можно скорее остановить распространение инфекции.

Как писал NEWS.ru, режим самоизоляции действует в Москве с конца марта. Даже после обращения президента Владимира Путина о смягчении режима в столице требования оставаться дома сохранились, а санитарные нормы ужесточились с введением обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах. Самоизоляция продлится как минимум до 31 мая.