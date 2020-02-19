https://static.news.ru/photo/a55585ec-5326-11ea-8bdf-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: ФНС России

Руководитель протокола председателя аппарата правительства РФ — заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Соболев и пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов освобождены от своих должностей.

Соответствующие распоряжения подписал председатель кабмина РФ Михаил Мишустин. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Освободить Соболева Сергея Александровича от должности руководителя протокола председателя аппарата правительства РФ — заместителя руководителя аппарата правительства РФ, — говорится в одном из них.

Причиной послужил переход обоих на новую работу. Соболев и Осипов назначены помощниками заместителя председателя Совета безопасности РФ, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин освободил от должности замминистра труда и соцзащиты РФ Светлану Петрову по её просьбе.