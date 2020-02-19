Руководитель протокола председателя аппарата правительства РФ — заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Соболев и пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов освобождены от своих должностей.
Соответствующие распоряжения подписал председатель кабмина РФ Михаил Мишустин. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Освободить Соболева Сергея Александровича от должности руководителя протокола председателя аппарата правительства РФ — заместителя руководителя аппарата правительства РФ, — говорится в одном из них.
Причиной послужил переход обоих на новую работу. Соболев и Осипов назначены помощниками заместителя председателя Совета безопасности РФ,
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава кабинета министров Михаил Мишустин освободил от должности замминистра труда и соцзащиты РФ Светлану Петрову по её просьбе.
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