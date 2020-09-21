Собчак рискнула лояльностью Украины ради интервью с Поклонской

https://static.news.ru/photo/1db88a62-fc13-11ea-80ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая и активный видеоблогер Ксения Собчак после интервью с депутатом Государственной думы Натальей Поклонской может оказаться персоной нон-грата на Украине. Своими опасениями та поделилась со своей визави.

Дело в том, что ради разговора, который Собчак записывала для своего YouTube-канала, ей пришлось приехать в Крым: на этом настояла представительница парламента.

Пикантности ситуации придал тот факт, что встреча проходила в День независимости Украины 24 августа. Поклонская заявила, что дата была выбрана случайно, но предложила записать интервью в ресторане крымских татар.

Официально хочу заявить, что я здесь как журналист. Я здесь одним днём, только для интервью с вами, — сказала Собчак в начале беседы.

Телеведущая известна как сторонник возвращения Крыма Украине. Она неоднократно заявляла, что Россия нарушила международное право, присоединив полуостров в 2014 году. Однако теперь, она опасается, что после визита на спорную территорию её могут внести в базу «Миротворец» и запретить въезд в соседнюю страну.

Впрочем, и сама Поклонская в ходе интервью сделала ряд заявлений, противоречащих официальному информационному мейнстриму. В частности, как писал NEWS.ru, она не стала отрицать вероятность отравления оппозиционера Алексея Навального, хотя и отметила, что доказать это практически невозможно.

Интервью Собчак с Поклонской было обнародовано 21 сентября.