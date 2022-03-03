Собчак призвала Путина и Зеленского уступить друг другу

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призвала президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского уступить друг другу на переговорах вокруг российской военной спецоперации в Донбассе. Она считает, что глобальные геополитические интересы менее важны, чем жизни простых людей, пишет «ФедералПресс».

Самое важное сейчас — чтобы сегодняшние переговоры закончили этот кошмар. Не могут глобальные геополитические интересы быть важнее простой мирной жизни миллионов людей! Владимир и Владимир! Уступите друг другу сегодня!!! Пожалуйста! Ради ваших детей! И ради наших, — написала Собчак.

Она считает, что мир находится на грани катастрофы. Журналистка вспомнила, как в 1988 году писала письмо тогдашнему президенту США Рональду Рейгану с просьбой не допустить ядерной войны, которой она тогда очень боялась.

Ранее Собчак заявила, что решение России принять беженцев из ДНР говорит о «космическом» уровне сумасшествия. По мнению журналистки, в РФ и в мире началась массовая истерия.