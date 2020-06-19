Собчак предсказала дальнейшую судьбу Собянина

https://static.news.ru/photo/920d5ed6-b1f1-11ea-b371-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак уверена, что Собянина пытаются рассорить с Путиным некие политические силы. Поэтом мэра Москвы ждёт три варианта развития событий.

Экс-кандидат в российские президенты уверена, что козни столичному градоначальнику строят в аппарате главы государства, чем она и поделилась в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».

На размышления звезду ТВ потянуло после выступления мэра, которое ведущая расценила как попытку «наладить отношения с Путиным» , когда их все пытаются «рассорить».

Собянин находится на посту главы города уже десять лет. На третий срок он был переизбран в 2018 году, набрав 70% голосов. И дальше ему грозит либо преемничество, либо премьерство, либо пенсия, делает вывод Собчак.

У Сергея Семёновича последний срок на Москве — и дальше либо преемник (это был бы лучший вариант, конечно), либо премьер, либо пенсия, — предрекает бывшая ведущая «Дома-2».

Собчак накануне заявляла, что всё-таки продолжит заниматься политикой. Телеведущая посетовала, что в России такая стезя — выбор достаточно сложный. Но она не собирается сдаваться и всё-таки когда-нибудь придёт к своей цели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналистка Ксения Собчак на своей официальной странице в социальной сети рассказала о сходстве двух процессий: собственной свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым и похоронами американца Джорджа Флойда, после смерти которого в США начались протесты против полицейского насилия и погромы.