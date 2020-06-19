Собчак предсказала дальнейшую судьбу Собянина

Ксения Собчак уверена, что Собянина пытаются рассорить с Путиным некие политические силы. Поэтом мэра Москвы ждёт три варианта развития событий.
Экс-кандидат в российские президенты уверена, что козни столичному градоначальнику строят в аппарате главы государства, чем она и
На размышления звезду ТВ потянуло после выступления мэра, которое ведущая расценила как попытку «наладить отношения с Путиным» , когда их все пытаются «рассорить».
Собянин находится на посту главы города уже десять лет. На третий срок он был переизбран в 2018 году, набрав 70% голосов. И дальше ему грозит либо преемничество, либо премьерство, либо пенсия, делает вывод Собчак.
У Сергея Семёновича последний срок на Москве — и дальше либо преемник (это был бы лучший вариант, конечно), либо премьер, либо пенсия, — предрекает бывшая ведущая «Дома-2».
Собчак накануне заявляла, что всё-таки продолжит заниматься политикой. Телеведущая посетовала, что в России такая стезя — выбор достаточно сложный. Но она не собирается сдаваться и всё-таки когда-нибудь придёт к своей цели.
Ранее NEWS.ru сообщал, что журналистка Ксения Собчак на своей официальной странице в социальной сети рассказала о сходстве двух процессий: собственной свадьбы с режиссёром Константином Богомоловым и похоронами американца Джорджа Флойда, после смерти которого в США начались протесты против полицейского насилия и погромы.
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