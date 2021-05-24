Сноуден прокомментировал инцидент с самолётом Ryanair в Минске

https://static.news.ru/photo/22d1fd3a-f5d4-11e9-b387-fa163e074e61_660.jpg Эдвард Сноуден Фото: Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

«Возмутительным» назвал инцидент с посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Свою позицию он изложил на своей странице в Twitter.

Посадка самолёта по принуждению с целью ареста диссидентов всегда была возмутительным явлением. Это современное выражение «экстраординарной выдачи» времён Буша (международные акты похищения людей государственными агентами), и ему следует противостоять независимо от того, под каким флагом это происходит, — написал Сноуден.

23 мая лайнер Ryanair экстренно приземлился в аэропорту Минска. Он летел из Афин в Вильнюс. Это произошло из-за сообщений о минировании, которое не подтвердилось. На борту находился бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан. В Белоруссии его внесли в список экстремистов. Канал NEXTA активно освещал протестные акции в стране, которые прошли летом 2020 года после победы Александра Лукашенко на выборах.