«Сначала защитите права женщин»: Останина — о блокировке феминизма в Сети

К запретам контента, касающегося феминизма и чайлдфри, нужно подходить осторожно, считает председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ). В разговоре с NEWS.ru она предупредила, что реализация идей, озвученных членом Совфеда Маргаритой Павловой, может привести к негативной реакции женщин и криминальным последствиям.

Что такое радикальный феминизм? Приписать можно в том числе и названия, которые навеяны европейскими и американскими женщинами, когда к харассменту приравнивают, когда мужчина открывает дверь женщине. Но этими запретами можно вызвать в женском сообществе негативную реакцию. Элементы дискриминации есть, и женщины это ощущают, — подчеркнула она.

По словам политика, с дискриминацией в России сталкиваются как молодые девушки (например, при приёме на работу и определении размера зарплаты), так и более взрослые женщины, «даже пенсионеры: у нас больше льготных категорий среди мужчин, чем среди женщин».

Под критику попало и движение чайлдфри, поскольку оно неразрывно связано с темой абортов, запрет которых обернётся негативными последствиями.

Что касается чайлдфри, у меня тоже вопросы. Она понимает под этим призывы на поздних сроках беременности к убийству своих детей. А где гарантии, что за этим не протолкнут идеи, которые вынашивает Елена Мизулина: чтобы улучшить демографию, запретить женщинам делать аборты и на ранних сроках беременности, вывести из ОМС процедуру. Для меня за этим идёт криминал, — добавила Останина.

Она отметила, что для принятия решения по абортам нужно сначала решить вопрос о социальных гарантиях для людей.

Тема феминизма очень осторожная. У нас мало кто занимается этой темой, она ушла с повестки дня. Сначала защитите права женщин, а потом уже ограничивайте, — заключила коммунистка.

Накануне сенатор Павлова заявила, что законопроект, предусматривающий расширение перечня противоправного контента в Интернете, подлежащего досудебной блокировке, готовится в СФ. В данный список могут внести феминистское движение, курсы личностного роста и другие. Политик является одним из авторов документа.

Она добавила, что в настоящее время в Интернете появляется всё больше контента, не подпадающего под определение противоправного, но при этом несущего угрозу и набирающего силу. К числу «опасностей» сенатор отнесла, в частности, аборты, феминизм, чайлдфри и отказ от официального оформления браков, а также различные психологические тренинги. По мнению Павловой, в подобной ситуации нельзя не замечать позицию родительской общественности и специальных центров мониторинга сетей.

Также она призвала посмотреть на поведение отечественных социальных сетей. Так, сеть «ВКонтакте» она назвала «самой грязной» и заявила, что там широко присутствует «деструктивный контент».

Политик сказала, что ведёт работу совместно с Роскомнадзором и сейчас проект проходит согласование в ведомстве. Однако в РКН опровергли участие в разработке проекта.