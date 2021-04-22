«Пугнуть Запад и Киев»: академик объяснил задачу военных учений в Крыму

https://static.news.ru/photo/48b4b58e-a39c-11eb-afe1-96000091f725_660.jpg Фото: mil.ru

Переброска Россией войск на южные рубежи страны заставила Запад серьёзно задуматься и оценить вероятные последствия, считает глава Центра международной безопасности при Институте мировой экономики и международных отношений, академик РАН Алексей Арбатов. США и Евросоюз после учений в Крыму хорошо представили, что было бы, пойди Россия дальше, и сделали соответствующие выводы, приводит мнение эксперта «Интерфакс».

Академик уверен, что Запад не испугался, но понял, что «задираться — себе дороже».

Цель этих совершенно необычных по масштабу и охвату учений — как следует пугнуть Запад и Киев. <...> Россия поднесла большой кулак к «носу» [президента США Джо] Байдена, Европейского союза и [украинского лидера Владимира] Зеленского, показав, что если они будут её задирать, предпринимать против неё санкции, у неё есть чем ответить, и мало не покажется, — сказал Арбатов.

По словам Арбатова, пока на юге России шли учения, западные силы не понимали, чем всё закончится. Но после заявления министра обороны Сергея Шойгу о возвращении войск в места дислокации напряжение спало, а в ближайшее время произойдёт разрядка.

Тем не менее в перспективе США и НАТО будут усиливать присутствие в регионе Чёрного и Балтийского морей, а также оказывать военную помощь Украине, уверен эксперт. Эксперт отметил, что «этими учениями Запад пугнули, но в долгосрочном плане он сделает вывод, что ему надо как следует укрепить свои военные позиции».

22 апреля в Крыму состоялся основной этап учений войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск России. В манёврах, по данным Минобороны, были задействовали более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

После завершения манёвров Шойгу объявил, что проверка боеготовности завершена, а войска будут возвращены в места постоянной дислокации. В Североатлантическом альянсе, в свою очередь, назвали важными «любые шаги по деэскалации со стороны России». Там подчеркнули, что «НАТО сохраняет бдительность» и продолжит следить за наращиванием военной мощи России у границ Украины.

Между тем Шойгу сообщил , что российские военные внимательно следят за действиями войск западного военно-политического блока в районе предстоящих учений Defender Europe («Защитник Европы»). Глава Минобороны высказал мнение, что России нужно быть готовой к «неблагоприятному развитию» манёвров.

Ранее представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что учения НАТО необходимы для отработки боевых действий против России в акваториях Балтийского и Чёрного морей.