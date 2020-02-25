https://static.news.ru/photo/034d2ed2-57c5-11ea-9c60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Администрация Санкт-Петербурга отказалась согласовать марш памяти Бориса Немцова, в числе прочего из-за использования аббревиатуры РФ в заявлении организаторов. Чиновники посчитали сокращение неясным.

Оргкомитет назвал три площадки, где хотел бы провести памятную акцию — Невский проспект, Дворцовую площадь или Марсово поле. Они отказались принять предложение властей и провести марш на окраине.

Целями мероприятия организаторы обозначили «осуждение политических репрессий», «нарушение прав и свобод человека» и «требование сменяемости власти в РФ».

Неясно, о каких репрессиях, нарушениях прав свобод и свобод человека идёт речь; где, кем и каким образом они осуществляются; что подразумевается под аббревиатурой РФ. <...> В действующем законодательстве и в Конституции Российской Федерации такой аббревиатуры не существует, — цитирует Znak.com ответ Смольного.

Марш памяти Немцова — оппозиционного политика, убитого в центре Москвы в 2015 году, — должен был состояться 29 декабря.

Как писал NEWS.ru, мэрия Москвы согласовала памятную акцию. Марш начнётся в 13:00 29 февраля. Участники пройдут от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.