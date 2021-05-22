СМИ заявили об обновлении ЕР в Госдуме на 50% после выборов

https://static.news.ru/photo/5156e848-bc1e-11eb-9216-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Депутатский корпус Госдумы после осенних выборов обновиться на четверть, а фракции «Единой России» — на 50%. Такие результаты предрекают эксперты агентства политических и экономических коммуникаций, пишут «Известия».

Обновление других фракций будет происходить гораздо медленнее, чем у «Единой России», сообщает издание. Фракция обновится не менее, чем на 40%, а, возможно, и более, чем на 50%.

Как считают эксперты, это связано с тем, что оппозиция не производит праймериз, поэтому и обновление со сменой состава там происходит гораздо медленнее. Также многое зависит от общественного запроса на персоналии. А вот появления новых партий в Госдуме не предвидится.

Как сообщалось ранее, российские партии КПРФ, «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду» набрали в свои составы «уродов» и переманивают в свои ряды «недалёких» членов ЛДПР. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» глава либерал-демократов Владимир Жириновский.